Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Аріанну Подесту, заступницю головної речниці Європейської комісії.

Дивіться також Трамп оцінює реакцію Європи на умови Путіна для припинення вогню, – Politico

Що кажуть у ЄС про зустріч 9 серпня?

Аріанна Подеста розповіла, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн контактувала з лідерами ЄС у межах підготовки до зустрічі між представниками Великої Британії, Європи, України та США.

Вона також підтримуватиме з ними регулярний зв'язок щодо результатів зустрічі.

ЄС продовжує підтримувати мирні переговори щодо припинення агресивної війни Росії за столом переговорів, в яких Україна може приймати незалежні суверенні рішення, які ЄС підтримуватиме,

– наголосила представниця Єврокомісії.

Нагадаємо, що ще вранці 9 серпня президент Зеленський та британський прем'єр-міністр Кір Стармер обговорили майбутню зустріч. Вони вважають, що вона буде важливим майданчиком для обговорення прогресу на шляху до справедливого та тривалого миру в Україні.