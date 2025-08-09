Вранці президент Зеленський та прем'єр-міністр Кір Стармер обговорили майбутню зустріч радників із національної безпеки з Європи, України та США, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що відомо про саміт радників з нацбезпеки України, Європи та США?

Як розповів речник Стармера, лідери погодилися, що ця зустріч стане важливим майданчиком для обговорення прогресу на шляху до забезпечення справедливого та тривалого миру.

Обидва політики вітали прагнення президента Трампа покласти край цій варварській війні. Вони займають однакову позицію щодо необхідності й надалі чинити тиск на Путіна, щоб він припинив свою незаконну агресію.

Тим часом видання Axios пише, що радники з України, кількох країн Європи та США планують зустрітися, щоб узгодити спільну позицію перед запланованою зустріччю Трампа з Путіним.

Зазначається, що Україна та кілька союзників по НАТО висловили занепокоєність у приватному порядку, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхніх позицій.

Ідея провести особисту зустріч у Великій Британії з'явилася під час телеконференції в п'ятницю, 8 серпня, між американськими, українськими та європейськими посадовцями – третьої такої розмови за останні три дні.

Українці та європейці кажуть, що вони не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію США. Справа у тому, що спецпосланець Трампа Віткофф, який літав до Москви, спершу сказав, що Путін нібито хоче виводу українських військ лише з Донбасу. Натомість він буцімто готовий вивести російські війська з Херсонщини та Запоріжжя. Під час наступної відеоконференції з європейськими союзниками Віткофф вже казав, що очільник Кремль погодився лише "заморозити" поточні позиції Росії у південних областях.

Один із українських чиновників повідомив Axios, що навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, йому доведеться провести референдум, адже за Конституцією він не може відмовитися від територій.

До слова, 8 серпня стало відомо, що Трамп і Путін планують зустрітися на Алясці 15 травня. Очікується, що вони обговорять завершення війни в Україні.

Раніше у ЗМІ писали, що нібито російський диктатор висунув вимогу виводу українських військ з Донецької області задля припинення вогню. Президент Зеленський наголосив, що Україна не віддаватиме своїх територій окупанту.