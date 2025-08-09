Утром президент Зеленский и премьер-министр Кир Стармер обсудили предстоящую встречу советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что известно о саммите советников по нацбезопасности Украины, Европы и США?

Как рассказал пресс-секретарь Стармера, лидеры согласились, что эта встреча станет важной площадкой для обсуждения прогресса на пути к обеспечению справедливого и прочного мира.

Оба политика приветствовали стремление президента Трампа положить конец этой варварской войне. Они занимают одинаковую позицию относительно необходимости и в дальнейшем оказывать давление на Путина, чтобы он прекратил свою незаконную агрессию.

Между тем издание Axios пишет, что советники из Украины, нескольких стран Европы и США планируют встретиться, чтобы согласовать общую позицию перед запланированной встречей Трампа с Путиным.

Отмечается, что Украина и несколько союзников по НАТО выразили обеспокоенность в частном порядке, что Трамп может согласиться на предложения Путина по завершению войны, не учитывая их позиций.

Идея провести личную встречу в Великобритании появилась во время телеконференции в пятницу, 8 августа, между американскими, украинскими и европейскими чиновниками – третьего такого разговора за последние три дня.

Украинцы и европейцы говорят, что они не до конца понимают детали российского предложения и позицию США. Дело в том, что спецпосланник Трампа Уиткофф, который летал в Москву, сначала сказал, что Путин якобы хочет вывода украинских войск только с Донбасса. Вместо этого он якобы готов вывести российские войска из Херсонщины и Запорожья. Во время следующей видеоконференции с европейскими союзниками Уиткофф уже говорил, что глава Кремля согласился только "заморозить" текущие позиции России в южных областях.

Один из украинских чиновников сообщил Axios, что даже если Зеленский согласится на требования Путина, ему придется провести референдум, ведь по Конституции он не может отказаться от территорий.

К слову, 8 августа стало известно, что Трамп и Путин планируют встретиться на Аляске 15 мая. Ожидается, что они обсудят завершение войны в Украине.

Ранее в СМИ писали, что якобы российский диктатор потребовал вывода украинских войск из Донецкой области для прекращения огня. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории оккупанту.