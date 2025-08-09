Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского, который прокомментировал заявления о возможных уступках территориями в пользу России.

Как отреагировал Зеленский на заявления о сдаче территорий?

Президент Украины заявил, что его народ заслуживает мира, однако, по его мнению, все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Он отметил, что эту войну надо заканчивать, и Россия должна ее закончить, прекратив затягивание.

Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут,

– заявил он.

Владимир Зеленский отметил, что готов работать с американским президентом Дональдом Трампом и другими партнерами ради реального и, главное, длительного мира – "мира, который не развалится из-за желания Москвы".

"Я благодарю всех наших людей за то, что мы вместе. Украина есть. Спасибо всем нашим воинам за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы – это Украина. Слава Украине", – резюмировал украинский президент.

Напомним, в WSJ сообщали, что Владимир Путин предложил США остановить войну в обмен на контроль России над Донбассом и признание Крыма российским, что вызвало скепсис у европейских и украинских чиновников.