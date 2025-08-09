Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streer Journal.

Что Путин предложил США?

Проинформированные о разговоре чиновники сообщили изданию, что Путин передал через спецпосланника США Стива Уиткоффа, что согласится на полное прекращение огня при условии, что Украина отведет свои войска со всей Донецкой области.

В таком случае Россия получила бы под свой контроль Донецкую и Луганскую области, а также Крым, который она захватила в 2014 году и хочет, чтобы его признали "российской" территорией.

Сейчас российские войска удерживают большую часть Донецкой и Луганской областей, однако ВСУ до сих пор контролируют значительные территории, включая ключевые города, которые являются опорными пунктами обороны.

Какие этапы предусматривает российское предложение?

В течение недели европейские дипломаты пытались выяснить, какой будет судьба южных районов Запорожской и Херсонской областей, которые также находятся под оккупацией России.

После брифингов, проведенных администрацией Трампа, чиновники получили противоречивые сигналы – намерен ли Путин заморозить линию фронта в ее нынешних границах, или планирует вывести войска из этих регионов.

Известно, что первый телефонный разговор состоялся при участии Трампа, Виткоффа, вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Во втором звонке в четверг те же участники, но уже без президента, общались вместе с украинским спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Во время третьего разговора, который состоялся в пятницу, 8 августа, Виткофф рассказал европейским представителям, что российское предложение предусматривает два этапа.

Сначала Украина выводит войска из Донецка и линию фронта замораживают, а затем – вторая фаза, когда Путин и Трамп согласовывают финальный мирный план, который впоследствии будут обсуждать с президентом Владимиром Зеленским,

Украинский чиновник, который участвовал в разговоре с Трампом в среду, заявил, что Киев не отвергает никаких предложений, но считает, что перед любыми дальнейшими действиями необходимо добиться прекращения огня.

Идею официального признания российского контроля над оккупированными территориями украинские и европейские представители постоянно отклоняли. Конституция Украины также запрещает президенту самостоятельно принимать решение об изменении границ.

Кроме того, Зеленский неоднократно подчеркивал, что территориальные вопросы могут обсуждаться только после полного и безусловного прекращения боевых действий – эту позицию Киев озвучивал неоднократно.

Предложение Путина не дает четкого ответа на требования Украины относительно гарантий безопасности, в частности перспективы вступления в НАТО. Как часть плана глава Кремля пообещал принять закон, который бы запрещал нападения на Украину или Европу, однако европейские чиновники отнеслись к этому заявлению с глубоким скепсисом.

В издании отмечают, что этот шаг выглядит как попытка усилить внутреннее давление на Зеленского, ведь многие украинцы хотят завершения войны, но выступают против передачи больших территорий.

Это также могло бы стать инструментом, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам и одновременно дать Москве шанс избежать новых санкций США.