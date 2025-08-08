Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Что заявил Зеленский в обращении 8 августа?

Президент рассказал, что активная переговорная работа с партнерами продолжается, чтобы была общая позиция ради надежного и действительно реального мира для Украины. Подчеркнул, если все одинаково воспринимать возможности и угрозы, то удастся достичь именно устойчивого мира.

Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Мы видим, что россияне на это не обращают внимания, по крайней мере пока не обращают,

– подчеркнул Зеленский.

Президент констатировал, что сегодня снова убийства, снова российские обстрелы. Более сотни ударных дронов были направлены в ночь на 8 августа против украинцев. Кроме того, в течение дня – удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в наших городах и общинах.

Президент подчеркнул, что приведет только одно из российских преступлений войны за сегодня. В Херсоне абсолютно сознательно сбросом с дрона был ранен 13-летний парень. Ему оказывается помощь.

То есть продолжается российская охота на гражданских в Херсоне, и это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали,

– констатировал украинский лидер.