Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского вечером 7 августа.

Украина планирует встречи с европейскими партнерами

Владимир Зеленский провел ряд разговоров и консультаций с международными партнерами. В частности, президент пообщался с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, директором МВФ Кристалиной Георгиевой и премьер-министром Албании Эди Рамой.

Кроме того, в Украину с первым официальным визитом прибыла министр иностранных дел Румынии.

И что важно во всех этих разговорах. Первое – все партнеры понимают, кто должен сделать шаги к завершению этой войны. Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир. Украину четко поддерживают, и я за это очень благодарен всем партнерам,

– подчеркнул Зеленский.

Также, как отметил президент, среди партнеров царит понимание того, что война в Украине является войной на территории Европы и против Европы. Именно поэтому голос Европы должен влиять на процессы.

И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и по нашим разговорам и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, и также по работе каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте,

– сообщил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, всем очевидно, что ключевые решения в России принимает "только один человек", и именно этот человек боится санкций Соединенных Штатов. Также справедливо и логично, чтобы Украина была участницей любых переговоров. Поэтому формат переговоров лидеров предусматривает, в частности, и трехсторонний формат.

В обращении Владимир Зеленский также выразил благодарность Дональду Трампу за открытость к поиску решений.