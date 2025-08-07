Она подчеркнула, что Евросоюз полностью поддерживает Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Урсулы фон дер Ляйен в X.

Смотрите также "Реальное продвижение на пути к миру": Зеленский анонсировал специальный формат переговоров

О чем говорили Зеленский и фон дер Ляйен?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в Европейском Союзе, а также ее восстановление,

– отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что позиция Европы остается неизменной – она полностью поддерживает Украину и будет продолжать играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира.

Напомним, резидент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вчерашний разговор с Дональдом Трампом. Он отметил важность совместного европейского подхода к вопросам безопасности и готовности Украины к прекращению огня.