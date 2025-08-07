Вона підкреслила, що Євросоюз повністю підтримує Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн у X.

Про що говорили Зеленський та фон дер Ляєн?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди шляхом переговорів та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудову,

– зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що позиція Європи залишається незмінною – вона цілковито підтримує Україну та продовжуватиме відігравати активну роль у гарантуванні справедливого та тривалого миру.

Нагадаємо, резидент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном вчорашню розмову з Дональдом Трампом. Він наголосив на важливості спільного європейського підходу до безпекових питань і готовності України до припинення вогню.