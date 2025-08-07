Макрон розповів Зеленському про свої контакти з іншими європейськими лідерами, що відбулися зранку і які ще плануються за цей день. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Про що Зеленський говорив з Макроном?

Зеленський поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. Україна дала своє бачення вчорашньої розмови з президентом Трампом та європейськими колегами.

Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє,

– зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до припинення вогню, водночас Росія досі сумнівається. Найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля.

Лідери домовилися сконтактувати пізніше цього дня.