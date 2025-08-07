Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського ввечері 7 серпня.
Україна планує зустрічі з європейськими партнерами
Володимир Зеленський провів низку розмов та консультацій із міжнародними партнерами. Зокрема, президент поспілкувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою та прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.
Крім того, в Україну з першим офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Румунії.
І що важливо в усіх цих розмовах. Перше – усі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир. Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам,
– наголосив Зеленський.
Також, як зазначив президент, серед партнерів панує розуміння того, що війна в Україні є війною на території Європи та проти Європи. Саме тому голос Європи має впливати на процеси.
І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті,
– повідомив Володимир Зеленський.
За словами глави держави, усім очевидно, що ключові рішення в Росії ухвалює "лише одна людина", і саме ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів. Також справедливо й логічно, щоб Україна була учасницею будь-яких перемовин. Через це формат переговорів лідерів передбачає, зокрема, й тристоронній формат.
У зверненні Володимир Зеленський також висловив вдячність Дональду Трампу за відкритість до пошуку рішень.