Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Дивіться також Плануємо деякі зустрічі на континенті, голос Європи має впливати на процеси, – Зеленський
Що заявив Зеленський у зверненні 8 серпня?
Президент розповів, що активна переговорна робота з партнерами триває, щоб була спільна позиція заради надійного та справді реального миру для України. Наголосив, якщо всі однаково сприйматимуть можливості й загрози, то вдасться досягти саме сталого миру.
Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають,
– підкреслив Зеленський.
Президент констатував, що сьогодні знову вбивства, знов російські обстріли. Понад сотня ударних дронів була спрямована в ніч на 8 серпня проти українців. Окрім того, упродовж дня – удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах і громадах.
Президент наголосив, що наведе тільки один з російських злочинів війни за сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із дрона був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога.
Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні, і це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали,
– констатував український лідер.