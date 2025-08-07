Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми "Вибухи були надсильні, скло навколо": мешканка Дніпра розповіла про наслідки обстрілу
Що відомо про повітряну тривогу?
"Шахеди" на півночі Сумщини – курсом на Чернігівщину.
"Шахеди" на півночі Чернігівщини – курсом на південний захід.
БпЛА на півдні Полтавщини – курсом на Кременчук.
Нова група "Шахедів" з Брянської області, Росії – на північ Сумщини та Чернігівщини!
БпЛА на півночі Полтавщини – курсом на Миргород.
БпЛА на Сумщині – курсом на Полтавщину.