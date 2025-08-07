Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

21:18, 7 серпня

  • "Шахеди" на півночі Сумщини – курсом на Чернігівщину.

  • "Шахеди" на півночі Чернігівщини – курсом на південний захід.

  • БпЛА на півдні Полтавщини – курсом на Кременчук.

20:59, 7 серпня

  • Нова група "Шахедів" з Брянської області, Росії – на північ Сумщини та Чернігівщини!

  • БпЛА на півночі Полтавщини – курсом на Миргород.

20:42, 7 серпня

БпЛА на Сумщині – курсом на Полтавщину.