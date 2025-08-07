Вибите скло вікон пакують у мішки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Які наслідки російських обстрілів у Дніпрі?

Росія спрямувала десятки дронів-камікадзе на Дніпро 7 серпня. Є руйнування, зайнялися пожежі, зокрема горіла адмінбудівля та авто. Є руйнування на території транспортного підприємства.

Внаслідок ударів постраждали 4 цивільних. 43-річного чоловіка та 69-річну жінку раніше госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Місцева мешканка розповіла про ворожий обстріл.

Ну, вибухи чули надсильні. І багато... Скло навколо, прибирають... Он там мішки зі склом стоять,

– каже вона.

За її словами, скло лежало усюди, його прибрали та спакували у мішки.

