Выбитые стекла окон пакуют в мешки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Смотрите также Россия ночью терроризировала Украину "Шахедами": где раздавались взрывы, какие последствия вражеской атаки

Какие последствия российских обстрелов в Днепре?

Россия направила десятки дронов-камикадзе на Днепр 7 августа. Есть разрушения, начались пожары, в частности горело админздание и авто. Есть разрушения на территории транспортного предприятия.

В результате ударов пострадали 4 гражданских. 43-летнего мужчину и 69-летнюю женщину ранее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Местная жительница рассказала о вражеском обстреле.

Ну, взрывы слышали сверхсильные. И много... Стекла вокруг, убирают... Вон там мешки со стеклом стоят,

– говорит она.

По ее словам, стекло лежало повсюду, его убрали и упаковали в мешки.

Последствия обстрелов Днепра дронами: смотрите видео

Жительница Днепра рассказывает о вражеском обстреле: смотрите видео