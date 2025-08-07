Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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В каких областях есть угроза БпЛА?

00:44, 7 августа

Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Также БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

00:38, 7 августа

БПЛА фиксируют:

– на Сумщине курсом на юго-западное направление, на Черниговщину.
– на Харьковщине курсом на север и юг
– на востоке Полтавщины курсом на юг.
– в центре Днепропетровщины курсом на Днепр и Павлоград.
– на юге и северо-восточном направлении Днепропетровщины курсом на запад.

00:35, 7 августа

Взрывы прогремели в Павлограде.

23:54, 6 августа

Днепропетровщина (Криворожский и Никопольский районы) – угроза применения врагом ударных БПЛА.

23:51, 6 августа

  • БПЛА на севере Харьковщины курсом на юг.
  • БПЛА на Полтавщине курсом на юго-западное направление.
  • БПЛА на севере Херсонщины курсом на Днепропетровщину.
23:41, 6 августа

Харьковская и Полтавская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

23:29, 6 августа

Сумщина – ударные БПЛА в южном направлении, на Харьковщину и Полтавщину.