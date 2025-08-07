Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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В каких областях есть угроза БпЛА?
Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА. Также БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину. БПЛА фиксируют: – на Сумщине курсом на юго-западное направление, на Черниговщину. Взрывы прогремели в Павлограде. Днепропетровщина (Криворожский и Никопольский районы) – угроза применения врагом ударных БПЛА. Харьковская и Полтавская области – угроза применения врагом ударных БПЛА. Сумщина – ударные БПЛА в южном направлении, на Харьковщину и Полтавщину.
– на Харьковщине курсом на север и юг
– на востоке Полтавщины курсом на юг.
– в центре Днепропетровщины курсом на Днепр и Павлоград.
– на юге и северо-восточном направлении Днепропетровщины курсом на запад.
Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Также БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
БПЛА фиксируют:
– на Сумщине курсом на юго-западное направление, на Черниговщину.
Взрывы прогремели в Павлограде.
Днепропетровщина (Криворожский и Никопольский районы) – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Харьковская и Полтавская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Сумщина – ударные БПЛА в южном направлении, на Харьковщину и Полтавщину.