Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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У яких областях є загроза БпЛА?

00:44, 7 серпня

Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Також БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

00:38, 7 серпня

БпЛА фіксують:

– на Сумщині курсом на південно-західний напрямок, на Чернігівщину.
– на Харківщині курсом на північ та південь
– на сході Полтавщини курсом на південь.
– у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро та Павлоград.
– на півдні та північно-східному напрямку Дніпропетровщини курсом на захід.

00:35, 7 серпня

Вибухи пролунали у Павлограді.

23:54, 6 серпня

Дніпропетровщина (Криворізький та Нікопольський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

23:51, 6 серпня

  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на південно-західний напрямок.
  • БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
23:41, 6 серпня

Харківська та Полтавська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

23:29, 6 серпня

Сумщина – ударні БпЛА в південному напрямку, на Харківщину та Полтавщину.