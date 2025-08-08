Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно об очередном "мирном плане"?

Как утверждают источники издания, официальные лица США и России работают над заключением соглашения по территориям для запланированной встречи между президентами Трампом и Путиным уже на следующей неделе.

Параллельно с этим США ведут работу над тем, чтобы получить одобрение со стороны Украины и европейских союзников соглашения, что является не такой однозначной.

Путин требует, чтобы Украина передала России всю свою восточную часть Донбасса, а также Крым. То есть потенциальное соглашение будет предусматривать вывод войск из частей Луганской и Донецкой областей, которые сейчас находятся под контролем Украины. Зато диктатор готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта.

Зеленский рискует получить соглашение по принципу "бери или уходи" о потере украинской территории, тогда как Европа опасается, что ей придется следить за прекращением огня, пока Путин восстанавливает свои силы,

– отмечают аналитики.

Кроме того, остается непонятным, готова ли Москва отказаться от какой-то территории, которую она сейчас занимает – например, Запорожской АЭС.

По сути, соглашение направлено на заморозку войны и прокладывание пути к прекращению огня и технических переговоров по окончательному мирному урегулированию.

Что говорят в Украине об этом "мирном плане"?

Глава ЦПД Андрей Коваленко в ответ на публикацию Bloomberg отметил, главная информационная тактика России сейчас – делать, что какой-то план завершения войны уже согласован без Украины.

На самом же деле – это ложь. Просто российская тактика всегда заключалась в том, чтобы делать вид, что все можно решить без Украины,

– указал он.

Коваленко отметил, что в реальности Украина работает с США, Европой, Турцией, другими партнерами. В то же время