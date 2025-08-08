Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про черговий "мирний план"?

Як стверджують джерела видання, офіційні особи США та Росії працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі між президентами Трампом та Путіним вже наступного тижня.

Паралельно з цим США ведуть роботу над тим, аби отримати схвалення з боку України та європейських союзників угоди, що є не такою однозначною.

Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю свою східну частину Донбасу, а також Крим. Тобто потенційна угоди передбачатиме виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які зараз перебувають під контролем України. Натомість диктатор готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту.

Зеленський ризикує отримати угоду за принципом "бери або йди" про втрату української території, тоді як Європа побоюється, що їй доведеться стежити за припиненням вогню, поки Путін відновлює свої сили,

– зауважують аналітики.

Крім того, лишається незрозумілим, чи готова Москва відмовитися від якоїсь території, яку вона зараз займає – наприклад, Запорізької АЕС.

По суті, угода спрямована на заморозку війни та прокладання шляху до припинення вогню та технічних переговорів щодо остаточного мирного врегулювання.

Що кажуть в Україні про цей "мирний план"?

Очільник ЦПД Андрій Коваленко у відповідь на публікацію Bloomberg зауважив, головна інформаційна тактика Росії зараз – вдавати, що якийсь план завершення війни вже погоджено без України.

Насправді ж – це брехня. Просто російська тактика завжди полягала в тому, щоб вдавати, що все можна вирішити без України,

– вказав він.

Коваленко наголосив, що в реальності Україна працює з США, Європою, Туреччиною, іншими партнерами. Водночас