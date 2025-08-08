Зміна позиції американського президента спричинила певний оптимізм стосовно можливого перемир'я у війні Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Трамп змінив свою риторику після атаки на Київ рекордною кількістю БпЛА на початку липня. Масованого удару завдали саме після розмови президентів Росії й США, під час якої останній висловив невдоволення позицією Путіна.

ЗМІ пишуть, що вже згодом критична риторика з боку Дональда Трампа та його команди посилилися, а заяви про допомогу Україні почастішали. Невдовзі президент США ініціював економічний тиск на Москву через її партнерів.

За словами співрозмовників, Москва до останнього не сприймала санкційні наміри Трампа всерйоз. Утім, першим об’єктом тарифного американського президента тиску стала Індія – другий після Китаю імпортер російської нафти.

На тлі цього головним завданням спецпосланця президента США Стіва Віткоффа під час його візиту до Москви було переконати Володимира Путіна в серйозності намірів, хоч у Кремлі тривалий час не підтверджували їхню зустріч.

Утім, наступного дня вона таки відбулася. Деталі переговорів не розголошували. Водночас Дональд Трамп описав ці перемовини як "дуже продуктивні" й такими, що принесли "значний прогрес", хоча й визнав, що це не був прорив.

Після зустрічі з Віткоффом вони справді постали перед дилемою і шукають якесь рішення. Насамперед щодо територіального питання – від яких територій вони можуть відмовитись, де поступитись. Російський Радбез після цієї зустрічі засідав шість годин. Сьогодні ще п'ять годин,

– заявило джерело виданню.

Попри це, серед ключових результатів зустрічі виокремлюють саме планування особистої зустрічі Дональда Трампа та Володимир Путіна. Востаннє вони зустрічались ще до повномасштабного вторгнення, а саме – у 2021 році.

Політолог Аббас Галлямов припускає, що конкретних домовленостей щодо цієї зустрічі наразі немає, оскільки Трамп, попри позитивні сигнали про конструктивні переговори, продовжує запроваджувати санкції, зокрема щодо Індії.