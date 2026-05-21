Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що не буде жодних результатів таких дій США. Крім того, навіть якщо фраза і була сказана китайським лідером, то не під час обговорення війни в Україні, а щодо Міжнародного кримінального суду. Також вона могла бути вирвана з контексту.

Яка мета Путіна щодо Китаю?

Володимир Фесенко припустив, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали, як разом з Росією спільно діяти проти Міжнародного кримінального суду. Адже відомо, що Штати не визнають МКС, не підписали Римський статут. Очевидно, що також фраза могла бути вирвана з контексту. Тому не варто робити висновків, що це змінить позицію Пекіна щодо Росії.

Думаю, сам Путін вже давно пошкодував, що почав цю велику війну проти України. Він думав, що це буде швидко, а застрягнув у цій війні і не знає, як з неї вийти. Він не хоче виходити шляхом компромісу, а прагне хоча б символічної перемоги. Це матиме вигляд часткової поразки, у цьому пастка для Путіна. Можливо, він сказав Сі Цзіньпіну, що, "на жаль, ситуація розвивається не так, як хотілося",

– вважає політолог.

За його словами, у Китаї радіють, що Путін має проблеми, тому що це робить Росію ще більш залежною від Пекіна в економічному та політичному сенсі. Якщо така заява Сі Цзіньпіна дійсно була, то вона не означає зміну політики КНР. Однак у Китаю може бути перевага на зустрічі з Путіним, тому що Кремль зараз слабне.

Зверніть увагу! У Пекіні 20 травня відбулися переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний припустив, що після зустрічі стало зрозуміло, що Китай не зацікавлений у поразці Росії, але так само не зацікавлений і в її перемозі. КНР вигідно, щоб Росія була у стані, коли не валиться одразу, але дедалі більше слабшає, виснажується й ще сильніше прив'язується до Пекіна. Також Сі не змінив свою позицію щодо війни в Україні. Зокрема, він не називає російську агресію агресією.

Насамперед Путіна цікавить економіка. Він хоче домовитися із Сі Цзіньпіном про активізацію економічної співпраці. Зокрема, про те, щоб нарешті почали будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Китайці згодні вкладати гроші на будівництво на своїй території, а щодо Сибіру кажуть росіянам робити це за свої гроші. Крім того, Пекін вимагає газ з великою знижкою. Для росіян такі умови невигідні.

Росіянам нема куди продавати свій газ. Європа ще трохи купує, але набагато менше ніж це було до 2022 року. Тому у них проблема. Єдине, на що сподіваються у Москві – що внаслідок війни у Перській затоці у Китаю є інтерес купувати більше російської нафти та газу,

– підкреслив Фесенко.

Фесенко про переговори Росії та Китаю: дивіться відео

Що відомо про переговори?

Дональд Трамп здійснив візит до Китаю, який тривав 13 по 15 травня. Зокрема, відбулася зустріч президентів США та Китаю. Відомо, що вони обговорювали торгівлю, ситуацію на Близькому Сході та Тайвань.

Згодом Financial Times опублікувало матеріал про те, що Сі Цзіньпін начебто сказав, що Путін пошкодує про війну в Україні. Однак речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь спростував цю інформацію. За його словами, це "чиста вигадка".

19 – 20 травня Путін відвідував Китай. Під час зустрічі Сі Цзіньпін та Путін підписали "Декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу". Китайський лідер заявив, що "відносини КНР і Росії підіймаються на нову висоту".