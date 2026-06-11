Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок озвучил 24 Каналу мнение, что нефть не будет дешевле 100 долларов за баррель по крайней мере до конца 2026 года. Поэтому единственный способ заморозить войну – это влияние на экономику.

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"Это будет серьезный удар по России. Потому что если бы не конфликт на Ближнем Востоке, то у Путина было бы сейчас гораздо больше проблем. Единственный сейчас рычаг давления – это экономика. Поэтому хорошо, что наши ракеты, дроны туда прилетают, есть топливный кризис в Крыму, контроль логистики, разрушенный мост на Чонгар", – сказал аналитик.

По его словам, все это может заставить половину верхушки Кремля принять решение сесть за стол переговоров и заморозить войну по линии фронта. Поэтому это может быть очень положительным результатом.

Клочок о замораживании войны: смотрите видео

Мирные переговоры: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идеальным решением в мирных переговорах является срочное окончание войны. По его словам, для этого необходима встреча на уровне лидеров. Говорится об участии Украины, России, Европы, а также, желательно, США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что посредничество США на паузе. По его словам, нет планов относительно разговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Хотя он утверждает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер до сих пор поддерживают контакты с Россией несмотря на паузу в переговорах, которая сложилась из-за войны на Ближнем Востоке.