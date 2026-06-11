Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок озвучив 24 Каналу думку, що нафта не буде дешевшою ніж 100 доларів за барель принаймні до кінця 2026 році. Тому єдиний спосіб заморозити війну – це вплив на економіку.

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"Це буде серйозний удар по Росії. Бо якби не конфлікт на Близькому Сході, то у Путіна було б зараз набагато більше проблем. Єдиний зараз важіль тиску – це економіка. Тому добре, що наші ракети, дрони туди прилітають, є паливна криза в Криму, контроль логістики, зруйнований міст на Чонгар", – сказав аналітик.

За його словами, усе це може змусити половину верхівки Кремля ухвалити рішення сісти за стіл переговорів і заморозити війну по лінії фронту. Тому це може бути дуже позитивним результатом.

Клочок про замороження війни: дивіться відео

Мирні переговори: останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідеальним рішенням у мирних переговорах є термінове закінчення війни. За його словами, для цього необхідна зустріч на рівні лідерів. Мовиться про участь України, Росії, Європи, а також, бажано, США.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що посередництво США на паузі. За його словами, немає планів щодо розмов Володимира Путіна та Дональда Трампа. Хоча він стверджує, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер досі підтримують контакти з Росією попри паузу в переговорах, яка склалася через війну на Близькому Сході.