Україна постійно висловлює готовність обговорити умови припинення активних бойових дій, але Росія на діалог не налаштована. Які фактори можуть змусити Владіміра Путіна піти на конструктивні переговори та припинення бойових дій вже цього року для 24 Каналу розібрали політичні аналітики та експерт.

Цікаво Путін заявив, що краще зупинити війну повністю, а не "призупинити"

Яка найбільша загроза для Путіна?

Російський диктатор може втратити владу не через протести чи опозицію, а через власне оточення. Саме ці люди здатні стати реальною загрозою для кремлівського режиму.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, сьогодні в Росії немає сили, яка могла б організувати масовий спротив владі.

Але тут не треба революції чи якоїсь потужної опозиції. Як тільки він стає слабким, його оточення робить палацовий переворот. Саме цей момент для Путіна є надзвичайно небезпечним,

– наголосив він.

До того ж багато представників російської верхівки мають майно та інтереси за кордоном. Через санкції вони втратили доступ до частини своїх активів, що викликає невдоволення серед еліт.

По репутації Путіна б'ють і українські удари по території Росії. Зокрема, атаки дронів на Петербург демонструють, що навіть великі російські міста не можуть почуватися повністю захищеними.

Еліти Росії невдоволені: дивитись відео

Фактор економіки

Російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки війни, а серед еліт уже лунають сигнали про необхідність її завершення. Однією з головних проблем для Кремля стає висхідний дефіцит бюджету.

За словами консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, влада Росії поступово підходить до моменту, коли буде змушена ухвалювати вкрай непопулярні рішення для порятунку економіки.

Серед можливих кроків він назвав замороження банківських вкладів громадян або навіть обмеження соціальних виплат. Ус нагадав, що подібні заходи вже застосовувалися в останні роки існування Радянського Союзу. Якщо Кремль піде таким шляхом, наслідки для країни можуть бути дуже серйозними.

Експерт вважає, що російська влада також може вдатися до скорочення витрат на бюджетну сферу, підвищення податків, друкування грошей або продажу золотовалютних резервів. Водночас у Кремлі розуміють, що такі кроки лише посилять невдоволення в суспільстві.

Погіршення економічної ситуації може створити серйозні ризики для стабільності всередині Росії. Саме тому питання завершення війни стає дедалі актуальнішим не лише для суспільства, а й для російських еліт.

Що відбувається з економікою Росії: дивитись відео

За яких умов Путін піде на заморозку?

Сценарій призупинення бойових дій без підписання повноцінної мирної угоди залишається цілком реальним. У такому випадку сторони можуть обмежитися технічним документом про припинення вогню, який підпишуть військові представники України та Росії вздовж чинної лінії фронту, вважає політолог, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має надію завершити гарячу фазу війни до листопада 2026 року та вже розуміє можливі кроки для досягнення відповідних домовленостей. Мовиться про план і певні напрацювання щодо припинення активних бойових дій, однак реалізація цього сценарію залежить від низки умов, зокрема від підтримки партнерів і ситуації на фронті.

Наразі складно говорити про можливі гарантії безпеки або політичні домовленості між Києвом і Москвою. Навіть якщо бойові дії будуть зупинені, це навряд чи означатиме остаточне врегулювання конфлікту.

Подібний сценарій нагадував би чергову спробу замороження війни, схожу на попередні домовленості щодо Донбасу. Рейтерович вважає, що у разі паузи у війні європейські країни продовжать підтримувати Україну фінансово та військово. Водночас Росія може використати перепочинок для відновлення своїх ресурсів і підготовки до нових агресивних дій у майбутньому.

Він також звернув увагу на особливості російського суспільства. Більшість громадян підтримає будь-яке рішення Путіна – як продовження війни, так і її припинення. Російська пропаганда здатна подати будь-який результат як перемогу Кремля.

Окремою причиною, через яку Путіну може бути вигідна саме заморозка конфлікту, а не повне завершення війни, є питання демобілізації. У разі формального миру довелося б повертати додому значну кількість військових, що створило б для влади додаткові ризики.

Готовність Кремля до припинення бойових дій залежить одразу від кількох чинників: ситуації на фронті, стану російської економіки та тиску з боку міжнародних партнерів. Саме сукупність цих факторів може змусити Путіна переглянути свою позицію.

Але наразі ознак того, що російський президент готовий до заморожування війни, небагато. Експерт припустив, що Кремль досі розраховує на зміни ситуації на полі бою або на посилення тиску США на Україну.

А серед найближчого оточення Путіна залишається вузьке коло людей, які повністю підтримують продовження війни та отримують вигоду від нинішньої системи. Саме вони свого часу активно підштовхували Кремль до агресії проти України.

Водночас значна частина російської еліти вже демонструє втому від війни та економічних проблем. Вони не готові відкрито виступати проти влади, але дедалі частіше сигналізують про необхідність змін.

Але більшість еліти втомилася, вона в депресії та апатії. Але вони не будуть виступати проти чи влаштовувати заколот. Вони, грубо кажучи, пливуть за течією, і сподіваються, що Путін зробить правильні висновки та завершить війну,

– зазначив Рейтерович.

Натомість доктор філософських наук Віталій Надурак вважає, що Путін може погодитися на реальні поступки у переговорах лише тоді, коли відчує загрозу власному життю.

Саме особиста безпека є головною цінністю для російського диктатора, який роками приділяє значну увагу питанням здоров'я та довголіття.

Є річ, яка для нього дуже цінна – це його життя. Тому я думаю, що він буде готовий піти на реальні поступки, коли буде загроза його життю. Це його хвилює. Якщо до цього дійде, наприклад, через бунт, то тут він зможе поступитися,

– припустив Надурак.

Чи готовий Путін до припинення війни: дивитись відео