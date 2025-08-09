Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Арианну Подесту, заместителя главного пресс-секретаря Европейской комиссии.

Что говорят в ЕС о встрече 9 августа?

Арианна Подеста рассказала, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен контактировала с лидерами ЕС в рамках подготовки к встрече между представителями Великобритании, Европы, Украины и США.

Она также будет поддерживать с ними регулярную связь о результатах встречи.

ЕС продолжает поддерживать мирные переговоры о прекращении агрессивной войны России за столом переговоров, в которых Украина может принимать независимые суверенные решения, которые ЕС будет поддерживать,

– подчеркнула представительница Еврокомиссии.

Напомним, что еще утром 9 августа президент Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер обсудили предстоящую встречу. Они считают, что она будет важной площадкой для обсуждения прогресса на пути к справедливому и длительному миру в Украине.