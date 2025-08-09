Украина готова к открытию первого переговорного кластера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

Что заявил Зеленский о прогрессе вступления Украины в ЕС?

Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он проинформировал его о других контактах с партнерами и поделился украинским видением того, какими должны быть следующие шаги. Важно избежать того, чтобы Россия навязала свои нереалистичные условия.

Важно, что у нас с Педро одинаковый взгляд: голос Европы обязательно должен быть учтен. Согласовываем нашу общую европейскую позицию. Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также добавил, что Киев выполнил все свои обязательства на пути евроинтеграции. Украина полностью готова к открытию первого переговорного кластера. С Санчесом Зеленский обсудил возможные варианты, решение будут искать.