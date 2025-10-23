Як зростає економіка України?

У ІІІ кварталі 2025 року зростання економіки України дещо пожвавилося, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Економічному росту сприяли кілька факторів:

активізація жнив ранніх сільськогосподарських культур;

стійкий споживчий попит;

краща ситуація в енергетичному секторі, яка зберігалася до кінця вересня.

Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року підтримає подальше відновлення,

– спрогнозували в Нацбанку.

Однак дефіцит енергії, який виник після останніх руйнувань інфраструктури та об'єктів газовидобутку, надалі суттєво обмежуватиме ділову активність. Негативно впливає на економіку й дефіцит робочої сили.

З огляду на всі ці фактори НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2025 році, знизивши показник до 1,9%.

Важливо! У порівнянні з липнем 2025 року прогноз НБУ погіршився. Тоді ріст ВВП очікували на рівні 2,1%.

Як економіка зростатиме в майбутньому?

Голова НБУ Андрій Пишний розповів на брифінгу, що у наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання України.

Це відбуватиметься за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.

Позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України

Поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, стабілізація енергосектору та розворот негативної міграційної динаміки сприятимуть відновленню,

– зазначив Пишний.

Враховуючи усі ці фактори, НБУ прогнозує наступне зростання економіки:

у 2026 ріст реального ВВП складе 2%;

у 2027 році сягне 2,8%.

Варто знати! У попередньому прогнозі НБУ передбачав зростання економіки у 2026 році на 2,3%, а в 2027 році – на 2,8%.

Зростання ВВП: що ще відомо?