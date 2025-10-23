Як зростає економіка України?
У ІІІ кварталі 2025 року зростання економіки України дещо пожвавилося, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Економічному росту сприяли кілька факторів:
- активізація жнив ранніх сільськогосподарських культур;
- стійкий споживчий попит;
- краща ситуація в енергетичному секторі, яка зберігалася до кінця вересня.
Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року підтримає подальше відновлення,
– спрогнозували в Нацбанку.
Однак дефіцит енергії, який виник після останніх руйнувань інфраструктури та об'єктів газовидобутку, надалі суттєво обмежуватиме ділову активність. Негативно впливає на економіку й дефіцит робочої сили.
З огляду на всі ці фактори НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2025 році, знизивши показник до 1,9%.
Важливо! У порівнянні з липнем 2025 року прогноз НБУ погіршився. Тоді ріст ВВП очікували на рівні 2,1%.
Як економіка зростатиме в майбутньому?
Голова НБУ Андрій Пишний розповів на брифінгу, що у наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання України.
- Це відбуватиметься за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.
- Позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України
Поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, стабілізація енергосектору та розворот негативної міграційної динаміки сприятимуть відновленню,
– зазначив Пишний.
Враховуючи усі ці фактори, НБУ прогнозує наступне зростання економіки:
- у 2026 ріст реального ВВП складе 2%;
- у 2027 році сягне 2,8%.
Варто знати! У попередньому прогнозі НБУ передбачав зростання економіки у 2026 році на 2,3%, а в 2027 році – на 2,8%.
Зростання ВВП: що ще відомо?
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наприкінці вересня оновив свій прогноз економічного зростання України на 2025 рік. За його оцінками, ВВП країни зросте на 2,5%, тоді як раніше очікувалось 3,3%.
При цьому ЄБРР залишив прогноз на 2026 рік без змін, очікуючи зростання на рівні 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнного відновлення.
У проєкті державного бюджету на 2026 рік ВВП України закладено на рівні 10,3 трильйона гривень, що на 1,34 трильйона більше, ніж у 2025 році.
Водночас у новій Бюджетній декларації на 2026–2028 роки прогноз зростання економіки на 2026 рік було знижено з 7,5% до 4,5%.