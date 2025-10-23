Что прогнозируют в НБУ относительно помощи?

Также Киев имеет возможность поддерживать адекватный уровень международных резервов, пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

Международная поддержка Украины сохраняется. В период с августа по октябрь текущего года получено более 13 миллиардов долларов США внешнего финансирования.

До конца года ожидается поступление еще почти 15 миллиардов долларов США,

– сообщили в Нацбанке.

В обновленный прогноз НБУ заложено предположение о сохранении в последующие годы устойчивого и достаточного международного финансирования. Прежде всего оно будет происходить за счет репарационного займа на основе обездвиженных российских активов.

Обратите внимание! Это позволит и в дальнейшем финансировать бюджетный дефицит из неэмиссионных источников и сохранять международные резервы на адекватном уровне, который достаточен для поддержания устойчивости валютного рынка.

Что еще известно о поддержке партнеров?

Партнеры продолжат финансовую помощь Украине в ближайшие годы. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что сотрудничество с международными партнерами и выполнение обязательств по международным договоренностям – приоритет Национального банка Украины.

В то же время видим, что международная финансовая поддержка приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку по своей сути она является оплатой партнерами услуг безопасности,

– написал Пышный.

Согласно его словам, на сегодняшний день Украина является фактически единственным поставщиком таких услуг.

Заметьте! Стабильность этих поступлений можно считать достаточной и гарантированной на ближайшие годы.

Что еще известно о НБУ?