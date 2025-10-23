Что прогнозируют в НБУ относительно помощи?
Также Киев имеет возможность поддерживать адекватный уровень международных резервов, пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.
Международная поддержка Украины сохраняется. В период с августа по октябрь текущего года получено более 13 миллиардов долларов США внешнего финансирования.
До конца года ожидается поступление еще почти 15 миллиардов долларов США,
– сообщили в Нацбанке.
В обновленный прогноз НБУ заложено предположение о сохранении в последующие годы устойчивого и достаточного международного финансирования. Прежде всего оно будет происходить за счет репарационного займа на основе обездвиженных российских активов.
Обратите внимание! Это позволит и в дальнейшем финансировать бюджетный дефицит из неэмиссионных источников и сохранять международные резервы на адекватном уровне, который достаточен для поддержания устойчивости валютного рынка.
Что еще известно о поддержке партнеров?
Партнеры продолжат финансовую помощь Украине в ближайшие годы. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.
Он отметил, что сотрудничество с международными партнерами и выполнение обязательств по международным договоренностям – приоритет Национального банка Украины.
В то же время видим, что международная финансовая поддержка приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку по своей сути она является оплатой партнерами услуг безопасности,
– написал Пышный.
Согласно его словам, на сегодняшний день Украина является фактически единственным поставщиком таких услуг.
Заметьте! Стабильность этих поступлений можно считать достаточной и гарантированной на ближайшие годы.
Что еще известно о НБУ?
Сейчас на НБУ давит Международный валютный фонд. Он стремится, чтобы банк укрепил финансовую ситуацию в стране.
Так МВФ хочет, чтобы Нацбанк ослабил гривну. Но в НБУ считают такие действия рискованными.