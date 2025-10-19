Почему МВФ давит на НБУ по ослаблению гривны?

В МВФ отмечают, что контролируемая девальвация гривны может помочь укрепить финансы Украины путем увеличения доходов бюджета, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Зато чиновники НБУ сопротивляются, ведь считают, что это усилит риски для инфляции и общественных настроений, говорят анонимные источники.

Дело в том, что такое расхождение может представлять потенциальную угрозу, ведь Украина пытается получить новый пакет помощи от вашингтонского кредитора.

Согласно программе МВФ, которая была согласована в 2023 году, Украина уже получила большую часть из 15,6 миллиарда долларов помощи. Сейчас ведутся переговоры о помощи в 8 миллиардов долларов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, находился в Белом доме на встрече с президентом Дональдом Трампом. Эта встреча в частности касалась дополнительной помощи из-за усиления атак России на Украину в последние месяцы. И в переговорах с МВФ валютный вопрос добавляет напряжения.

К чему может привести девальвация гривны?

На самом деле девальвация гривны может привести к росту номинальных бюджетных поступлений, ведь экспортные контракты деноминированы, то есть установлены, в иностранной валюте.

Но в НБУ отмечают потенциальный вред экономике. Кроме того, прогнозируемые выгоды ограничены, поскольку бюджет Украины в основном зависит от международной помощи, тогда как девальвация может спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить фискальную подушку.

Обратите внимание! Сейчас НБУ и МВФ отказались от официальных комментариев по этой ситуации.

