Что необходимо для новой программы?

Об этом рассказала директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг.

Смотрите также Дефицит финансирования Украины: МВФ уговорил Киев существенно увеличить цифру

По словам представительницы МВФ, Киев официально обратился в фонд с просьбой о новой программе финансовой поддержки. После этого началось активное сотрудничество с украинской стороной.

Козак отметила, что новое соглашение потребует договоренностей по политическим мерам, которые должна осуществить украинская власть.

Также главным условием программы будет обеспечение достаточного финансирования.

Это, конечно, будет включать финансирование от МВФ. В случае Украины мы также ведем консультации с ее партнерами и донорами, и нам понадобятся финансовые гарантии для новой программы,

– отметила Козак.

Когда все эти условия будут выполнены, а МВФ получит финансовые гарантии и достигнет соглашения с украинской стороной на уровне персонала, тогда новую программу вынесут на рассмотрение Исполнительного совета фонда для утверждения.

Директор по коммуникациям добавила, что в рамках обсуждения программы на прошлой неделе руководство МВФ встречалось с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Согласно нашей стандартной практики, мы ожидаем новых встреч с украинской стороной, и диалог, безусловно, будет продолжаться,

– подчеркнула Козак.

Что касается потребностей в финансировании по новой программе, ее типа и общего объема средств, пока продолжаются активные обсуждения, поэтому МВФ эти вопросы не комментирует.

Сейчас у меня нет деталей, которыми могу поделиться, но могу заверить, что мы будем информировать вас по мере продвижения переговоров,

– резюмировала представитель МВФ.

Важно! Заметим, правительство прогнозирует, что в рамках новой четырехлетней программы с Международным валютным фондом Украина может нуждаться во внешнем финансировании в размере от 150 до 170 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Интерфакс-Украина.

Новая программа МВФ: что известно?