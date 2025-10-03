Що необхідно для нової програми?

Про це розповіла директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг.

За словами представниці МВФ, Київ офіційно звернувся до фонду з проханням про нову програму фінансової підтримки. Після цього розпочалася активна співпраця з українською стороною.

Козак зазначила, що нова угода потребуватиме домовленостей щодо політичних заходів, які має здійснити українська влада.

Також головною умовою програми буде забезпечення достатнього фінансування.

Це, звичайно, включатиме фінансування від МВФ. У випадку України ми також ведемо консультації з її партнерами та донорами, і нам знадобляться фінансові гарантії для нової програми,

– зауважила Козак.

Коли всі ці умови будуть виконані, а МВФ отримає фінансові гарантії та досягне угоди з українською стороною на рівні персоналу, тоді нову програму винесуть на розгляд Виконавчої ради фонду для затвердження.

Директорка з комунікацій додала, що у рамках обговорення програми минулого тижня керівництво МВФ зустрічалося з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Відповідно до нашої стандартної практики, ми очікуємо нових зустрічей з українською стороною, і діалог, безумовно, триватиме,

– наголосила Козак.

Що ж до потреб у фінансуванні за новою програмою, її типу та загального обсягу коштів, наразі тривають активні обговорення, тому МВФ ці питання не коментує.

Зараз у мене немає деталей, якими можу поділитися, але можу запевнити, що ми будемо інформувати вас у міру просування переговорів,

– резюмувала представниця МВФ.

Важливо! Зауважимо, уряд прогнозує, що в межах нової чотирирічної програми з Міжнародним валютним фондом Україна може потребувати зовнішнього фінансування у розмірі від 150 до 170 мільярдів доларів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Інтерфакс-Україна.

Нова програма МВФ: що відомо?