Какой будет ситуация в сегменте депозитов с 20 по 26 октября?

Как рассказал для 24 Канала эксперт Дмитрий Замотаев, на заседании возможен пересмотр учетной ставки и ставки по другим монетарным инструментам.

Читайте также Политические катаклизмы во Франции: станут ли сбережения в евро менее выгодны

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса "ГЛОБУС БАНКА"

Напомню, на фоне летнего системного снижения инфляции рынок ожидал, что в сентябре Нацбанк может снизить учетную ставку и зеркально другие монетарные инструменты (прежде всего ставку по 3-месячным депозитным сертификатам), что повлияло бы на доходность по гривневым вкладам. В то же время регулятор решил действовать по более консервативному сценарию, сохранив без изменений монетарные инструменты.

Это решение стало дополнительным укрепляющим инструментом для гривны. В частности длительный осенний период – это множество "военных" рисков (особенно для энергоинфраструктуры) это сезонное повышение спроса на валюту главным образом среди импортеров.

В таких "осенних" обстоятельствах, большинство из которых являются малопрогнозируемыми (как, например, последствия вражеских обстрелов), НБУ принял вполне адекватное и мотивированное решение, тем самым сохранив для граждан высокую привлекательность гривневых депозитов,

– пояснил банкир.

Поэтому, как считает Замотаев, 23 октября, чтобы не подвергать гривну на новые малопредвиденные инфляционные испытания, регулятор может оставить учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений. Это последний реальный шанс для потенциального снижения учетной ставки.

Заметьте! Ближе к концу года давление на гривну может значительно усилиться, а затем оптимальным будет, если по итогам 2025 года учетная ставка будет постоянной – 15,5%, а регулятору не придется ее повышать.

По доходности гривневых вкладов, то, как и на прошлой неделе средние ставки будут варьироваться от 13% до 14,5% годовых, а максимальные могут достичь 17%,

– отметил Дмитрий Замотаев.

В частности наиболее востребованными уже почти полгода являются вклады на срок от 6 месяцев до 9 месяцев, а также на 1 год. Именно такие депозиты потенциально могут дать наибольшую доходность.

Сейчас продолжается "высокий сезон", что может стать дополнительным стимулом для граждан открыть депозит: банки готовы предложить новым вкладчикам выгодные бонусы, что могут составить дополнительные 0,5 – 1 процентные пункты к базовым депозитным ставкам.

Кроме того, вполне возможно, что в течение ноября – декабря средние ставки по гривневым вкладам не претерпят особых изменений.

Если, конечно, экономические обстоятельства не заставят НБУ корректировать монетарные инструменты,

– уточнил эксперт.

Обратите внимание! В этом случае важным также будет "архитектура" монетарных инструментов, которая сейчас максимально благоприятна для развития банковских вкладов.

Что еще следует знать о депозитах в Украине?