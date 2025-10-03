Какие будут ставки по депозитам?
В сентябре монетарный комитет Нацбанка не изменил учетную ставку, которая осталась на уровне 15,5%. В то же время ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, которая определяет доходность гривневых вкладов, составляет 19%, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.
Смотрите также Банки оставляют щедрые ставки по депозитам: сколько могут заработать украинцы
Из-за этого, по словам банкира, средние ставки по гривневым депозитам кардинально не изменятся по крайней мере до конца октября.
Ожидается, что банки на следующей неделе ставки по вкладам будут такими:
- в среднем они будут колебаться в пределах 13-14,5% годовых – в зависимости от срока размещения;
- наиболее интересными для вкладчиков будут депозиты на 6-9 месяцев или на год, где максимальная доходность может достигать 16,5-17% годовых.
Осень всегда считается "горячей" порой для депозитов: банки активно предлагают привлекательные условия, в частности стартовые бонусы за открытие вклада, которые могут добавить к базовой ставке еще 0,5–1 процентного пункта.
По словам банкира, на фоне стабильного валютного курса и замедления инфляции такие предложения банков становятся весомым аргументом для тех, кто хочет не только сохранить, но и приумножить свои сбережения.
Сейчас действительно один из самых благоприятных моментов для открытия гривневых депозитов. Инфляция в годовом измерении продолжает снижаться, что делает депозиты не просто способом сохранить деньги, но и возможностью получить реальную прибыль,
– подчеркнул Замотаев.
Банкир добавил, что пересчитав доходность вкладов с учетом инфляции, вкладчики сейчас могут заработать дополнительно 2-3% на своих депозитах.
Важно! Хотя НБУ оставил в сентябре учетную ставку неизменной, однако уже на 23 октября запланировано новое заседание монетарного комитета. Тогда, по словам экспертов, регулятор может пересмотреть как ставку, так и другие монетарные инструменты.
Депозиты в октябре: что стоит знать?
В начале октября для украинцев открылся один из самых благоприятных периодов для размещения гривневых депозитов, как отмечают банкиры. Валютный рынок остается стабильным, а экономические факторы пока не создают существенных рисков. Это формирует уникальное "окно возможностей" для вкладчиков.
Наибольший интерес сейчас вызывают депозиты сроком от шести до девяти месяцев, а также на один год. В то же время из-за состояния неопределенности украинцы осторожно относятся к более длинным срокам размещения средств и редко выбирают депозиты более чем на год.