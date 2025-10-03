Які будуть ставки за депозитами?

У вересні монетарний комітет Нацбанку не змінив облікову ставку, яка залишилася на рівні 15,5%. Водночас ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, яка визначає прибутковість гривневих вкладів, становить 19%, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Через це, за словами банкіра, середні ставки за гривневими депозитами кардинально не зміняться принаймні до кінця жовтня.

Очікується, що банки наступного тижня ставки за вкладами будуть такими:

в середньому вони коливатимуться в межах 13-14,5% річних – залежно від терміну розміщення;

найцікавішими для вкладників будуть депозити на 6-9 місяців або на рік, де максимальна прибутковість може досягати 16,5-17% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Осінь завжди вважається "гарячою" порою для депозитів: банки активно пропонують привабливі умови, зокрема стартові бонуси за відкриття вкладу, які можуть додати до базової ставки ще 0,5–1 відсоткового пункту.

За словами банкіра, на фоні стабільного валютного курсу та уповільнення інфляції такі пропозиції банків стають вагомим аргументом для тих, хто хоче не лише зберегти, але й примножити свої заощадження.

Зараз справді один із найсприятливіших моментів для відкриття гривневих депозитів. Інфляція у річному вимірі продовжує знижуватися, що робить депозити не просто способом зберегти гроші, а й можливістю отримати реальний прибуток,

– наголосив Замотаєв.

Банкір додав, що перерахувавши дохідність вкладів з урахуванням інфляції, вкладники наразі можуть заробити додатково 2-3% на своїх депозитах.

Важливо! Хоча НБУ залишив у вересня облікову ставку незмінною, проте вже на 23 жовтня заплановане нове засідання монетарного комітету. Тоді, за словами експертів, регулятор може переглянути як ставку, так і інші монетарні інструменти.

Депозити у жовтні: що варто знати?