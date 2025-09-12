Які ставки за депозитами будуть у вересні?

Майже всі українські банки, які розвивають депозитні вклади, вдадуться до "м’якої" корекції ставок лише за умов зниження монетарних інструментів, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Дивіться також Це величезний плюс для політики Нацбанку, – економіст назвав найвигіднішу валюту для заощаджень

Банки очікують, що з 15 по 21 вересня середні ставки за гривневими депозитами залишаться на попередньому рівні – від 13% до 14,5% річних залежно від терміну розміщення.

Найбільші ставки матимуть два види вкладів:

депозити терміном від 6 до 9 місяців;

та вклади терміном до 1 року.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Ці вклади дадуть дохід в середньому 14,5% річних. А максимальні ставки залишатимуться 17% річних.

Він додав, що українці отримали додатковий час скористатися щедрою пропозицією банків. На те є 4 головні причини:

Інфляція дедалі зменшується. У вересні вона може опуститися до 13-12,5% у річному розрахунку, а за підсумками місяця – бути нульовою. Ситуація на валютному ринку сприятлива, оскільки курс долара залишається в межах показників початку року, тобто поки не перевищує 42 гривні. Очікуються нові бонусні пропозиції від банків, які, ймовірно, готові будуть запропонувати новим вкладникам додаткові 1-0,5% до наявних ставок, щоб заохотити клієнтів до депозитів. Можливість отримати пасивний прибуток у розмірі до 4% – ще одна важлива причина для відкриття вкладу в умовах високих ставок.

Коли гривня міцна, а на валютному ринку спокій, то гривневі депозити мають значні переваги для того, щоб не тримати зайві кошти у "сховку" чи скуповувати валюту. Адже суму вкладу можна не лише убезпечити від хоч і не значних, але інфляційних втрат, а й отримати незначний чистий прибуток,

– зазначив Замотаєв.

Важливо! Банкір додав, що у вересні кількість нових вкладників у банках може зрости на 2-3%, якщо збережуться наявні економічні тенденції. А від початку року приріст вкладників вже сягне 5-7%.

Що відбувалося в сегменті депозитів протягом літа?