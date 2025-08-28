Як знизяться ставки за депозитами?
У вересні завершується 4-місячний етап, який дозволив українцям не лише зберегти їхні кошти від інфляції, але й отримати незначний прибуток, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.
Дивіться також Це величезний плюс для політики Нацбанку, – економіст назвав найвигіднішу валюту для заощаджень
Власне це твердження, хоч і має присмак реклами, але вже 11 вересня НБУ може знизити облікову ставку на 0,5-1 відсоткових пункта – до 14,5-15%. Ринок очікує, що дзеркальні зміни стануться за іншими монетарними інструментами.
За словами банкіра, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої переважно формується дохідність гривневих депозитів, може знизитися до 18,5-18%. І це буде прямою ознакою поступового зниження дохідності за гривневими вкладами.
Замотаєв додає, що НБУ має вдосталь економічних підстав для зниження облікової ставки, зокрема, зниження інфляції, що спостерігається протягом останніх 3 місяців. Тому очікується, що й ставки за кредитами також повільно підуть вниз.
Корекція монетарних інструментів – це сигнал до скорочення депозитних ставок. Проте комерційні банки заздалегідь підготувалися до таких змін, відтак вже до кінця вересня можна очікувати, що скорочення дохідності за гривневими вкладами набуде “масового характеру”,
– пояснює банкір.
Він прогнозує таке скорочення ставок:
- Середні ставки за банківськими вкладами скоротяться не менш як на 0,5-1%.
- Залежно від рішення НБУ та терміну депозиту вони складатимуть до 12-13,5% річних.
- Найбільші ставки, як і раніше, діятимуть за вкладами терміном 6-9 місяців та 1 рік – в середньому на рівні 13-13,5% річних.
Разом з тим банкір вважає, що деякі банки можуть нетривалий час пропонувати клієнтам додаткові бонуси за відкриття депозитів – для заохочення нових вкладників.
Такі бонуси можуть сягати дорівнювати приблизно 1% до базових ставок. Тобто максимальний прибуток від вкладів на 6-9 місяців, а також на 1 рік може скласти до 14,5% річних.
Варто знати! Таким чином, українців у запасі є ще близько 10 днів, щоб встигнути відкрити депозит за найвищими ставками дохідності, говорить Замотаєв.
Що відомо про ситуацію з депозитами?
- Протягом літа дохідність за депозитами зберігала певну "стабільність". Тому ті, хто зробив вклади, мали змогу не лише зберегти свої гроші, але й отримати незначний прибуток.
- З наближенням осені попит на депозити зріс. Активізувався діловий цикл, та й українці поспішали зробити вклади, доки банки не почали знижувати ставки за ними.
- З 2023 року банки пропонували найвищі ставки за гривневими депозитами. Зокрема, за деякими вкладами вони сягали 16 – 17% річних.