Як знизяться ставки за депозитами?

У вересні завершується 4-місячний етап, який дозволив українцям не лише зберегти їхні кошти від інфляції, але й отримати незначний прибуток, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Власне це твердження, хоч і має присмак реклами, але вже 11 вересня НБУ може знизити облікову ставку на 0,5-1 відсоткових пункта – до 14,5-15%. Ринок очікує, що дзеркальні зміни стануться за іншими монетарними інструментами.

За словами банкіра, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої переважно формується дохідність гривневих депозитів, може знизитися до 18,5-18%. І це буде прямою ознакою поступового зниження дохідності за гривневими вкладами.

Замотаєв додає, що НБУ має вдосталь економічних підстав для зниження облікової ставки, зокрема, зниження інфляції, що спостерігається протягом останніх 3 місяців. Тому очікується, що й ставки за кредитами також повільно підуть вниз.

Корекція монетарних інструментів – це сигнал до скорочення депозитних ставок. Проте комерційні банки заздалегідь підготувалися до таких змін, відтак вже до кінця вересня можна очікувати, що скорочення дохідності за гривневими вкладами набуде “масового характеру”,

– пояснює банкір.

Він прогнозує таке скорочення ставок:

Середні ставки за банківськими вкладами скоротяться не менш як на 0,5-1%.

Залежно від рішення НБУ та терміну депозиту вони складатимуть до 12-13,5% річних.

Найбільші ставки, як і раніше, діятимуть за вкладами терміном 6-9 місяців та 1 рік – в середньому на рівні 13-13,5% річних.

Разом з тим банкір вважає, що деякі банки можуть нетривалий час пропонувати клієнтам додаткові бонуси за відкриття депозитів – для заохочення нових вкладників.

Такі бонуси можуть сягати дорівнювати приблизно 1% до базових ставок. Тобто максимальний прибуток від вкладів на 6-9 місяців, а також на 1 рік може скласти до 14,5% річних.

Варто знати! Таким чином, українців у запасі є ще близько 10 днів, щоб встигнути відкрити депозит за найвищими ставками дохідності, говорить Замотаєв.

Що відомо про ситуацію з депозитами?