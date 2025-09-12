Какие ставки по депозитам будут в сентябре?
Почти все украинские банки, которые развивают депозитные вклады, прибегнут к "мягкой" коррекции ставок только в условиях снижения монетарных инструментов, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.
Банки ожидают, что с 15 по 21 сентября средние ставки по гривневым депозитам останутся на прежнем уровне – от 13% до 14,5% годовых в зависимости от срока размещения.
Наибольшие ставки будут иметь два вида вкладов:
- депозиты сроком от 6 до 9 месяцев;
- и вклады сроком до 1 года.
Эти вклады дадут доход в среднем 14,5% годовых. А максимальные ставки будут оставаться 17% годовых.
Он добавил, что украинцы получили дополнительное время воспользоваться щедрым предложением банков. На то есть 4 главные причины:
- Инфляция все больше уменьшается. В сентябре она может опуститься до 13-12,5% в годовом расчете, а по итогам месяца – быть нулевой.
- Ситуация на валютном рынке благоприятная, поскольку курс доллара остается в пределах показателей начала года, то есть пока не превышает 42 гривны.
- Ожидаются новые бонусные предложения от банков, которые, вероятно, готовы будут предложить новым вкладчикам дополнительные 1-0,5% к имеющимся ставкам, чтобы привлечь клиентов к депозитам.
- Возможность получить пассивную прибыль в размере до 4% – еще одна важная причина для открытия вклада в условиях высоких ставок.
Когда гривна крепкая, а на валютном рынке спокойствие, то гривневые депозиты имеют значительные преимущества для того, чтобы не держать лишние средства в "тайнике" или скупать валюту. Ведь сумму вклада можно не только обезопасить от хоть и не значительных, но инфляционных потерь, но и получить незначительную чистую прибыль,
– отметил Замотаев.
Важно! Банкир добавил, что в сентябре количество новых вкладчиков в банках может вырасти на 2-3%, если сохранятся имеющиеся экономические тенденции. А с начала года прирост вкладчиков уже достигнет 5-7%.
Что происходило в сегменте депозитов в течение лета?
В течение лета украинцы имели возможность сделать вклады по высоким ставкам и уберечь свои сбережения от инфляции. Наиболее выгодные ставки банки предлагали по депозитам сроком 6-9 месяцев и 1 год. В среднем можно было заработать 14,5% годовых, тогда как максимальные ставки достигали 17%.
Ближе к завершению лета украинцы начали активнее вкладывать свои средства. Спрос на депозиты вырос, когда активизировалась деловая активность. Также клиенты банков спешили воспользоваться выгодными ставками, пока финучреждения не начали их снижать.
Между тем банки начали готовиться к коррекции депозитных ставок. Они ожидали, что Нацбанк на своем заседании 11 сентября снизит учетную ставку и примет другие монетарные изменения, которые в итоге приведут к снижению доходности по депозитам. Однако пока что этого не произошло.