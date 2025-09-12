Какие ставки по депозитам будут в сентябре?

Почти все украинские банки, которые развивают депозитные вклады, прибегнут к "мягкой" коррекции ставок только в условиях снижения монетарных инструментов, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Банки ожидают, что с 15 по 21 сентября средние ставки по гривневым депозитам останутся на прежнем уровне – от 13% до 14,5% годовых в зависимости от срока размещения.

Наибольшие ставки будут иметь два вида вкладов:

депозиты сроком от 6 до 9 месяцев;

и вклады сроком до 1 года.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Эти вклады дадут доход в среднем 14,5% годовых. А максимальные ставки будут оставаться 17% годовых.

Он добавил, что украинцы получили дополнительное время воспользоваться щедрым предложением банков. На то есть 4 главные причины:

Инфляция все больше уменьшается. В сентябре она может опуститься до 13-12,5% в годовом расчете, а по итогам месяца – быть нулевой. Ситуация на валютном рынке благоприятная, поскольку курс доллара остается в пределах показателей начала года, то есть пока не превышает 42 гривны. Ожидаются новые бонусные предложения от банков, которые, вероятно, готовы будут предложить новым вкладчикам дополнительные 1-0,5% к имеющимся ставкам, чтобы привлечь клиентов к депозитам. Возможность получить пассивную прибыль в размере до 4% – еще одна важная причина для открытия вклада в условиях высоких ставок.

Когда гривна крепкая, а на валютном рынке спокойствие, то гривневые депозиты имеют значительные преимущества для того, чтобы не держать лишние средства в "тайнике" или скупать валюту. Ведь сумму вклада можно не только обезопасить от хоть и не значительных, но инфляционных потерь, но и получить незначительную чистую прибыль,

– отметил Замотаев.

Важно! Банкир добавил, что в сентябре количество новых вкладчиков в банках может вырасти на 2-3%, если сохранятся имеющиеся экономические тенденции. А с начала года прирост вкладчиков уже достигнет 5-7%.

Что происходило в сегменте депозитов в течение лета?