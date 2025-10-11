Что будет с депозитами в Украине 13 – 19 октября?
В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что на следующей неделе, ситуация в сегменте депозитов будет в меру постоянной.
В частности, прогноз на 13 – 19 октября таков:
- Средние ставки в зависимости от срока вкладов будут варьироваться от 13% годовых до 14,5% годовых;
- Наиболее прибыльными следует считать вклады сроком 1 – 9 месяцев, а также на 1 год. Средние ставки по таким вкладам достигают 14,5%, а максимальные – 17% годовых;
- В течение сентября-октября на фоне снижения инфляции и относительного курсового спокойствия на валютном рынке, опосредованный пассивный доход с гривневых депозитов будет на уровне 3%.
Коммерческие банки также активно используют поощрительные бонусы для новых вкладчиков, предлагая к базовым ставкам доходности дополнительные 0,5 – 1 ппроцентных пунктов;
Высокие проценты также являются главным стимулом для вкладчиков. В сентябре-октябре более 55% новых вкладов пришлось на сроки 6 – 9 месяцев, а около 20% новых депозитов открыто на срок 1 год.
Таким образом, продолжается наиболее благоприятный период для вкладчиков, планирующих разместить сбережения на гривневых депозитах. Дальнейшее развитие во многом будет зависеть от решения монетарного комитета НБУ, экономических и военных обстоятельств в стране, а также ситуации на валютном рынке. Главный вывод: чем стабильнее гривна, тем больше доверия граждан именно к гривневым инструментам.
Какая учетная ставка в октябре и как она может измениться?
Учетную ставку в октябре оставили на уровне 15,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Следующее заседание монетарного комитета Нацбанка запланировано на 23 октября, поэтому именно тогда регулятор может пересмотреть монетарные инструменты в зависимости от уровня инфляции и ситуации на валютном рынке.
Сейчас трудно прогнозировать, какое монетарное решение примет НБУ. Понимаем, что в случае снижения учетной ставки с 15,5% до 15% или даже 14,5%, это может существенно изменить подход банков к формированию доходности гривневых вкладов,
– говорит Дмитрий Замотаев.
Дело в том, что вместе с изменением учетной ставки скорее всего синхронные изменения произойдут и в других монетарных инструментах, среди которых банки больше всего интересует ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, ведь именно на ее базе формируется доходность гривневых депозитов.
Главные новости о депозитных ставках в Украине?
В октябре украинцы могут делать вклады с доходностью до 17% годовых в зависимости от срока размещения. На фоне стабильного валютного курса и замедления инфляции, депозиты становятся привлекательным вариантом для сохранения и приумножения сбережений.
В начале октября для украинцев открылся один из самых благоприятных периодов для размещения гривневых депозитов, как отмечают банкиры. Валютный рынок остается стабильным, а экономические факторы пока не создают существенных рисков. Это формирует уникальное "окно возможностей" для вкладчиков.