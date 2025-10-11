Що буде з депозитами в Україні 13 – 19 жовтня?

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що наступного тижня, ситуація в сегменті депозитів буде до міри сталою.

Зокрема, прогноз на 13 – 19 жовтня такий:

Середні ставки залежно від терміну вкладів варіюватимуться від 13% річних до 14,5% річних;

Найбільш прибутковими слід вважати вклади терміном 1-9 місяців, а також на 1 рік. Середні ставки за такими вкладами сягають 14,5%, а максимальні – 17% річних;

Протягом вересня-жовтня на тлі зниження інфляції та відносного курсового спокою на валютному ринку, опосередкований пасивний прибуток з гривневих депозитів буде на рівні 3%.

Комерційні банки також активно використовують заохочувальні бонуси для нових вкладників, пропонуючи до базових ставок дохідності додаткові 0,5 – 1 відсоткових пунктів.;

Високі відсотки також є головним стимулом для вкладників. У вересні-жовтні понад 55% нових вкладів припало на терміни 6-9 місяців, а близько 20% нових депозитів відкрито на термін 1 рік.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Таким чином, триває найбільш сприятливий період для вкладників, що планують розмістити заощадження на гривневих депозитах. Подальший розвиток багато в чому залежатиме від рішення монетарного комітету НБУ, економічних та воєнних обставин в країні, а також ситуації на валютному ринку. Головний висновок: чим стабільніша гривня, тим більше довіри громадян саме до гривневих інструментів.

Яка облікова ставка у жовтні і як вона може змінитися?

Облікову ставку у жовтні залишили на рівні 15,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Наступне засідання монетарного комітету Нацбанку заплановане на 23 жовтня, тому саме тоді регулятор може переглянути монетарні інструменти залежно від рівня інфляції та ситуації на валютному ринку.

Наразі важко прогнозувати, яке монетарне рішення ухвалить НБУ. Розуміємо, що в разі зниження облікової ставки з 15,5% до 15% чи навіть 14,5%, це може істотно змінити підхід банків до формування дохідності гривневих вкладів,

– говорить Дмитро Замотаєв.

Річ у тім, що разом зі зміною облікової ставки скоріше за все синхронні зміни стануться і в інших монетарних інструментах, серед яких банки найбільше цікавить ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, адже саме на її базі формується дохідність гривневих депозитів.

