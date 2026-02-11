Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 11 лютого торгується по 43,09 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 7 копійок проти 10 лютого. Офіційний курс євро становить 51,25 гривні, отже його ціна зросла на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Перспективним є зовсім не долар: які валюту варто обрати для заощаджень

А от 12 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,03 гривні (-6 копійок);

євро – 51,20 гривні (-5 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 11 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,82 гривні , а продаж – по 43,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,15 гривні , а продаж – по 43,25 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42 гривні, а продаж – по 43,15 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 11 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,62 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,37 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,60 гривні, а продаж – по 51,70 гривні.

Що буде з курсом валют у лютому?

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що в середині лютого валютний ринок буде доволі спокійним.

Зокрема, йдеться про період рівноваги між попитом і пропозицією. Однак час від часу може виникати надлишок валюти, що тиснутиме на курс і сприятиме його зниженню.

Ба більше, активність населення на готівковому ринку може дещо знизитися, оскільки передумов для ажіотажу немає. Отже, в обмінників менше стимулів помітно розширювати різницю між курсами купівлі та продажу.