Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 11 февраля торгуется по 43,09 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 7 копеек против 10 февраля. Официальный курс евро составляет 51,25 гривны, следовательно его цена выросла на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот от 12 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,03 гривны (-6 копеек);

евро – 51,20 гривны (-5 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 11 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,82 гривны , а продажа – по 43,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,15 гривны , а продажа – по 43,25 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42 гривны, а продажа – по 43,15 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 11 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 51 гривны , а продажа – по 51,62 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,37 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,70 гривны.

Что будет с курсом валют в феврале?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в середине февраля валютный рынок будет довольно спокойным.

В частности, речь идет о периоде равновесия между спросом и предложением. Однако время от времени может возникать избыток валюты, что будет давить на курс и способствовать его снижению.

Более того, активность населения на наличном рынке может несколько снизиться, поскольку предпосылок для ажиотажа нет. Следовательно, у обменников меньше стимулов заметно расширять разницу между курсами покупки и продажи.