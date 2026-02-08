Якою буде ситуація з 9 по 15 лютого?

Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Експерт наголосив – на початку року Нацбанк продемонстрував, що контролює ситуацію, "збивши" надлишковий попит.

Банкір виокремив головні чинники, що позначаться на курсовій динаміці наступного тижня.

Збільшення валютної пропозиції

Сезонне зростання пропозиції забезпечуватимуть насамперед аграрії, які вже близько місяця є активними учасниками ринку.

Очікується й певне зниження попиту на валюту, передусім через меншу активність імпортерів енергоносіїв. Водночас їхні дії безпосередньо залежать від стану енергосистеми та тривалості відключень світла, адже цієї зими бізнес значною мірою працює завдяки генераторам.

Сезон бюджетних платежів

Це сигнал зростання пропозиції валюти, тож Нацбанк може трохи послабити "повіддя" ринку, зменшивши обсяги інтервенцій.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Також ми не виключаємо, що на ринку періодично може виникати профіцит валюти, що автоматично "підріже" курсові показники. Однак це не означає різкого зниження курсів.

Загальна економічна ситуація

Складна енергетична зима може поступово відступати, а отже знизиться ризик вимушеного зростання цін через економічні втрати бізнесу від ракетних і дронових обстрілів.

Згортання активних бойових дій

Знову з'являються розмови про завершення війни або принаймні зменшення інтенсивності бойових дій.

Утім, наразі це радше надії: з огляду на реальні плани ворога ринок досить скептично оцінює такі перспективи. Тому економічні рішення й бізнес-плани й надалі формуватимуть з урахуванням нинішньої невизначеності.

Поведінка громадян на готівковому ринку

Активність громадян на готівковому ринку може дещо знизитися, адже наразі немає підстав для ажіотажу, який спонукав би обмінники суттєво розширювати різницю між курсами купівлі та продажу, граючи на настроях клієнтів.

Відтак попит і пропозиція на готівковому ринку залишатимуться збалансованими, а спред може скоротитися до 0,3 – 0,5 гривні для долара та 0,4 – 0,6 гривні для євро.

Курсові показники євро

Важливими залишатимуться і курсові показники євро. Якщо економічне "статус-кво" між США та ЄС збережеться, співвідношення цих валют на світовому ринку перебуватиме в межах 1,18 – 1,20.

Це означатиме меншу курсову динаміку й на українському ринку. І головне – жодних підстав говорити про стрімке "обвалення" вартості будь-якої з цих валют.

Отже, упродовж наступного тижня загальна температура на валютному ринку залишиться в межах "норми": без надмірних курсових стрибків та падінь. Ринок поволі заходить в досить комфортний період рівноваги між попитом і пропозицією,

– резюмував банкір.

Характеристики ринку з 9 по 15 лютого:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 42,75 – 43,50 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 42,50 – 43,75 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах – до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 9 лютого. Долар коштуватиме 43,04 гривні, тоді як євро – 50,76 гривні.