Як змінився курс долара в Україні?
Натомість максимальне добове коливання не перевищувало 18 копійок, що становить близько 0,44%. Детальніше в коментарі 24 Каналу розповіла банкірка Ганна Золотько.
Дивіться також Заощадження у доларах чи євро: як змінюється курс та чи варто купувати валюту зараз
Згідно з офіційними даними, за минулий тиждень курс опустився з 43,1391 гривні за долар до 42,8483 гривні за долар. Це зниження на близько 29 копійок (0,67%), що в умовах валютного ринку можна назвати помірним укріпленням гривні:
- понеділок, 26 січня – 43,1391 гривні за долар;
- вівторок, 27 січня – 43,1253 гривні за долар;
- середа, 28 січня – 42,9563 гривні за долар;
- четвер, 29 січня – 42,7689 гривні за долар;
- п'ятниця, 30 січня – 42,8483 гривні за долар.
Каси банків повторили загальний тон: купівля трималася нижче 43 гривень за долар і протягом тижня поступово знижувався. Зрештою, вона опустилася приблизно на 26 копійок (0,6%), продаж – на 27 копійок, а спред між ними залишився стабільним.
На міжбанку пропозиція валюти дещо переважала попит, а локальні сплески радше були наслідком тимчасових коливань ліквідності. Загалом гривня зміцнилася приблизно на 30 копійок, тобто близько 0,7%.
Регулятор підтримував стабільність ринку: чисті валютні інтервенції за 26 – 30 січня становили 859,5 мільйона доларів. Це приблизно на 19% менше, аніж тижнем раніше, що свідчить про слабший тиск на курс у цей період.
Що може тиснути на гривню?
На фоні світових подій додаткове підсилення національної валюти забезпечив слабший долар. Однак рішення Нацбанку знизити облікову ставку до 15% може тиснути на позиції гривні.
У сучасних українських умовах ефект зниження ставки пом'якшується іншими факторами: регулярністю міжнародної допомоги, інтервенціями Нацбанку та тим, як експортери розподіляють свій валютний виторг.
Ключовими стануть вже так звані класичні драйвери:
- чи будуть стабільні експортні надходження;
- чи активізуються імпортери для оплат на початку місяця;
- наскільки регулярними будуть транші міжнародної допомоги;
- як активно Нацбанк вестиме інтервенційну політику.
За словами експертки, оскільки долар перебуває під міжнародним тиском, а резерви залишаються на достатньо комфортному рівні, у короткостроковій перспективі є можливість або для помірного зниження курсу, або для його утримання у вузькому коридорі.
Тож за відсутності відчутних зовнішніх чи внутрішніх чинників перший тиждень лютого, ймовірно, мине в умовах стабільності або незначного зміцнення гривні.
Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом 2 – 8 лютого відбудеться зменшення щоденної амплітуди курсових коливань і скорочення різниці між купівлею та продажем.
Що відомо про облікову ставку?
На засіданні 29 січня Нацбанк уперше за півтора року знизив облікову ставку до 15% з 15,5%. Правління вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, враховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов'язаних із зовнішнім фінансуванням.
Водночас регулятор погіршив прогнози щодо інфляції, насамперед через наслідки російських обстрілів енергетики. За підсумками 2026 року вона знизиться до 7,5%.