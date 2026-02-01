Якою буде ситуація з 2 по 8 лютого?
Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Він припустив, чи варто очікувати зменшення курсових коливань.
По-перше, ринок очікує помітного зростання пропозиції валюти – передусім через активність агрохолдингів, які продаватимуть надлишок. Попит при цьому залишатиметься доволі високим, адже основні покупці – компанії-імпортери енергоносіїв.
Однак розрив між попитом і пропозицією, ймовірно, поступово скорочуватиметься. "Люфт" ймовірний у межах 5 – 7%.
По-друге, прогнозують зменшення щоденної амплітуди курсових коливань і скорочення різниці між купівлею та продажем на готівковому ринку. Уже наступного тижня курсових "вібрацій" має стати менше: найімовірніше, знизяться "перепади", а ринок отримає відносно сталі орієнтири.
Не секрет, що протягом грудня – січня курсова волатильність неабияк подразнювала як учасників ринку, так і медіа. А в контексті енерготерору "розхитані" курсові показники "роз'ятрюють" свідомість громадян, які можуть реагувати досить емоційно, наприклад, скуповуючи валюту про всяк випадок.
По-третє, Нацбанк і надалі зберігатиме ключову роль на ринку. Діятиме режим "керованої гнучкості", який унеможливлює різку курсову зміну. Регулятор завжди готовий втрутитися, якщо раптом виникне суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією.
Водночас можна очікувати, що таке втручання залишатиметься радше гіпотетичним, а обсяг валютних інтервенцій буде в межах 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень.
Зверніть увагу! Курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар-євро та пари гривня-долар. За всіма ознаками, тренд у співвідношенні продовжуватиметься, курс буде в межах 1,17 – 1,19. Тож у першу декаду лютого можна очікувати відносно стабільні показники євровалюти.
Що може тиснути на курси валют?
Серед основних факторів, що можуть тиснути на курси, експерт виокремив:
- поточний рівень споживчих цін;
- можливості бізнесу здійснювати діяльність без суттєвих перерв і перебоїв, пов'язаних з енергетичними проблемами;
- ритмічність фінансової допомоги від країн-партнерів;
- перебіг і наслідки війни, протидію ворогу.
Водночас наразі валютний ринок захищений від будь-яких негативів, а валютні резерви країни в майже 57 мільярдів доларів дають змогу Нацбанку за потреби діяти оперативно і гнучко.
Можна зробити висновок, що валютний ринок опиниться на плато, а курсові показники не вирізнятимуться якоюсь оригінальністю. Настає досить тривалий етап курсової стабілізації. Очікується, що "буремних" подій не станеться,
– резюмував банкір.
Характеристики ринку з 2 по 8 лютого:
Коридори валютних коливань: на міжбанку 42,75 – 43,25 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 42,5 – 43,5 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро.
Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах – до 0,3 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
Різниця курсів купівлі: у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
Різниця курсів продажу: у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.
Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначав, що січень для України є одним із девальваційних місяців. Тренд на укріплення гривні натомість починається з другої декади лютого.