Какой будет ситуация со 2 по 8 февраля?

Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он предположил, стоит ли ожидать уменьшения курсовых колебаний.

Во-первых, рынок ожидает заметного роста предложения валюты – прежде всего из-за активности агрохолдингов, которые будут продавать избыток. Спрос при этом будет оставаться довольно высоким, ведь основные покупатели – компании-импортеры энергоносителей.

Однако разрыв между спросом и предложением, вероятно, постепенно будет сокращаться. "Люфт" вероятен в пределах 5 – 7%.

Во-вторых, прогнозируют уменьшение ежедневной амплитуды курсовых колебаний и сокращение разницы между покупкой и продажей на наличном рынке. Уже на следующей неделе курсовых "вибраций" должно стать меньше: скорее всего, снизятся "перепады", а рынок получит относительно устойчивые ориентиры.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Не секрет, что в течение декабря – января курсовая волатильность изрядно раздражала как участников рынка, так и медиа. А в контексте энерготеррора "расшатанные" курсовые показатели "раздражают" сознание граждан, которые могут реагировать достаточно эмоционально, например, скупая валюту на всякий случай.

В-третьих, Нацбанк и в дальнейшем будет сохранять ключевую роль на рынке. Будет действовать режим "управляемой гибкости", который делает невозможным резкое курсовое изменение. Регулятор всегда готов вмешаться, если вдруг возникнет существенный дисбаланс между спросом и предложением.

В то же время можно ожидать, что такое вмешательство будет оставаться скорее гипотетическим, а объем валютных интервенций будет в пределах 500 – 600 миллионов долларов в неделю.

Обратите внимание! Курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар-евро и пары гривна-доллар. По всем признакам, тренд в соотношении будет продолжаться, курс будет в пределах 1,17 – 1,19. Поэтому в первую декаду февраля можно ожидать относительно стабильные показатели евровалюты.

Что может давить на курсы валют?

Среди основных факторов, что могут давить на курсы, эксперт выделил:

текущий уровень потребительских цен;

возможности бизнеса осуществлять деятельность без существенных перерывов и перебоев, связанных с энергетическими проблемами;

ритмичность финансовой помощи от стран-партнеров;

ход и последствия войны, противодействие врагу.

В то же время сейчас валютный рынок защищен от любых негативов, а валютные резервы страны в почти 57 миллиардов долларов позволяют Нацбанку при необходимости действовать оперативно и гибко.

Можно сделать вывод, что валютный рынок окажется на плато, а курсовые показатели не будут отличаться какой-то оригинальностью. Наступает достаточно длительный этап курсовой стабилизации. Ожидается, что "бурных" событий не произойдет,

– резюмировал банкир.

Характеристики рынка со 2 по 8 февраля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 42,75 – 43,25 гривны за доллар и 50 – 51,5 гривны за евро; на наличном рынке 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 50 – 51,5 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны, в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны, в обменных пунктах – до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что январь для Украины является одним из девальвационных месяцев. Тренд на укрепление гривны в свою очередь начинается со второй декады февраля.