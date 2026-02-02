Как изменился курс доллара в Украине?

Зато максимальное суточное колебание не превышало 18 копеек, что составляет около 0,44%. Подробнее в комментарии в комментарии 24 Канала рассказала банкир Анна Золотько.

Согласно официальным данным, за прошедшую неделю курс опустился с 43,1391 гривны за доллар до 42,8483 гривны за доллар. Это снижение на около 29 копеек (0,67%), что в условиях валютного рынка можно назвать умеренным укреплением гривны:

понедельник, 26 января – 43,1391 гривны за доллар;

вторник, 27 января – 43,1253 гривны за доллар;

среда, 28 января – 42,9563 гривны за доллар;

четверг, 29 января – 42,7689 гривны за доллар;

пятница, 30 января – 42,8483 гривны за доллар.

Кассы банков повторили общий тон: покупка держалась ниже 43 гривен за доллар и в течение недели постепенно снижалась. В конце концов, она опустилась примерно на 26 копеек (0,6%), продажа – на 27 копеек, а спред между ними остался стабильным.

На межбанке предложение валюты несколько преобладало спрос, а локальные всплески скорее были следствием временных колебаний ликвидности. В целом гривна укрепилась примерно на 30 копеек, то есть около 0,7%.

Регулятор поддерживал стабильность рынка: чистые валютные интервенции за 26 – 30 января составили 859,5 миллиона долларов. Это примерно на 19% меньше, чем неделей ранее, что свидетельствует о слабом давлении на курс в этот период.

Что может давить на гривну?

На фоне мировых событий дополнительное усиление национальной валюты обеспечил слабый доллар. Однако решение Нацбанка снизить учетную ставку до 15% может давить на позиции гривны.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank В современных украинских условиях эффект снижения ставки смягчается другими факторами: регулярностью международной помощи, интервенциями Нацбанка и тем, как экспортеры распределяют свою валютную выручку.

Ключевыми станут уже так называемые так называемые классические драйверы:

будут ли стабильные экспортные поступления;

активизируются ли импортеры для оплат в начале месяца;

насколько регулярными будут транши международной помощи;

как активно Нацбанк будет вести интервенционную политику.

По словам эксперта, поскольку доллар находится под международным давлением, а резервы остаются на достаточно комфортном уровне, в краткосрочной перспективе есть возможность или для умеренного снижения курса, или для его удержания в узком коридоре.

Поэтому при отсутствии ощутимых внешних или внутренних факторов первая неделя февраля, вероятно, пройдет в условиях стабильности или незначительного укрепления гривны.

Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение 2 – 8 февраля произойдет уменьшение ежедневной амплитуды курсовых колебаний и сокращение разницы между покупкой и продажей.

Что известно об учетной ставке?