Как меняется валютный курс?

На мировом валютном рынке евро демонстрирует максимальное с июня 2021 года укрепление относительно доллара. В то же время Национальный банк Украины пытается сдержать рост стоимости евро в гривнах снижением доллара. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Хотя Украина зависит от мировых тенденций пары евро-доллар, НБУ в режиме управляемой гибкости контролирует ситуацию на валютном рынке. Поэтому глобальное укрепление евро не передается курсу в полном объеме.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Мы можем увидеть ситуацию, при которой евро на мировом рынке вырос на 3%, а на украинском – всего на 1,5. Но остальные полтора процента мы увидим в снижении стоимости доллара. Соответственно, какую политику примет для себя Нацбанк, трудно представить. Однако, понимая проинфляционную сущность евро для Украины, Нацбанк будет пытаться ее сдерживать. Особенно понимая, что резервы все равно находятся на близких к максимальным уровнях.

Официальный курс доллара США на 30 января определен на уровне по 42,84 гривны (+8 копеек против 29 января), а евро обновляет исторический максимум – 51,24 гривны (+2 копейки).

Заметьте! В своем обновленном макропрогнозе Нацбанк сообщил, что благодаря ожидаемым объемам внешней помощи международные резервы Украины сохранятся на достаточном уровне, чтобы и в дальнейшем поддерживать устойчивость валютного рынка.

Стоит ли покупать валюту на фоне колебаний?

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, ситуация на валютном рынке сейчас очень неопределенная. Стратегия сдерживания евро Нацбанком делает эту валюту достаточно привлекательной в условиях нарастания спекулятивного давления. Однако в случае роста рисков недофинансирования, блэкаутов и недостаточности бюджетных поступлений НБУ может прибегнуть к другой тактике.

Такой рост евро привлекает покупателей-спекулянтов к себе. Но с другой стороны мы видим, что все равно главным "дирижером" сейчас выступает именно Нацбанк. Только он понимает, насколько готов отпускать евро, когда усиливать интервенции. Выглядит так, что спекулятивное давление растет, евро вроде бы привлекательное. Но в какой-то момент Нацбанк может сказать: я буду сдерживать сейчас не евро, я зафиксирую курс доллара. И все остальное, все, растущее евро будет уже по стоимости евро-доллара на мировом рынке, друг к другу,

– говорит эксперт.

В целом в феврале эксперты ожидают относительной стабильности на валютном рынке, хотя на ситуацию и могут повлиять новые атаки России на критическую инфраструктуру.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, колебания курса доллара в феврале будут происходить в пределах 42,6 – 43,5 гривны, а евро – от 49 до 51,5 гривны.

