Он привык к формату двусторонних отношений исключительно с конкретной страной или ее лидером. Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что именно поэтому внешняя политика США может измениться.

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Внешняя политика США может кардинально измениться

По словам представителя, Трамп не является лицом, которое работает и действует в рамках двусторонних отношений. Он не заинтересован в участии в международных соглашениях с ООН или НАТО. Трамп всегда любил прямые и конкретные отношения с определенным лицом или страной.

Внешняя политика США может кардинально измениться из-за того, что отношения будут не на международной арене, а больше "страна к стране", то есть двусторонние,

– подчеркнул Добрянский.

Он также рассказал, что Трамп благосклонен к тем мировым лидерам и политикам, которые публично его хвалили. С ними он не проводил некую политику изоляции США, приглашал их посетить Белый дом и не поднимал их странам тарифы.

Интересно! Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник высказал мнение, что Трамп может принять решение, которое изменит мироустройство, а именно вернуть американские производства, что обвалит экономические цепи в Азии и Европе. По его словам, это может привести к глобальному кризису, рост вооруженных конфликтов в мире и погружение в системный экономический хаос.

Спикер подчеркнул, что сегодня мир не работает в формате двусторонних отношений, поэтому Трампу стоит задуматься над международными альянсами и различными соглашениями.