Начнется обвал спроса на энергоресурсы, прежде всего нефть и газ, что серьезно ударит по России. В то же время, как пояснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник, это приведет к увеличению вооруженных противостояний в мире.

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Украине нужно создавать собственный ЦАХАЛ

Республиканец Дональд Трамп, действительно, настоящий патриот США. Он утверждает, что, мол, "необходимо ликвидировать "ржавый пояс" в Чикаго, где были огромные производства прежде всего автомобилей. Возвращать предприятия силой и законом, поскольку американская сила более стоимостная. Да, конечные прибыли у высшего капитала будут меньше, но другого пути нет".

Если американцы начнут возвращать собственные производства, это обвалит гигантское количество экономических цепочек прежде всего в Азии и Европе, могут "лечь" целые фирмы. Абсолютно вся одежда, бытовые принадлежности, цифровые устройства и другие вещи производятся с электрической тягой.

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На сегодня нефть, газ и уголь на 60% остаются главными источниками добычи электроэнергии. Все производят станки, если цепочки начнут падать, следующим шагом будет огромный обвал спроса на энергоресурсы – прежде всего нефть и газ. Это, свою очередь, серьезно ударит по России.

Будет тяжелейший глобальный кризис, что сложно представить. 2008 год – маленький пузырь, "Великая Депрессия" США – еще меньшее событие. Почему это будет так мощно? Мир глобально замкнулся, это единая система,

– отметил Петр Черник.

Если в начале XIX века ураганы были только как климатическое явление, то последний ураган в США напрямую повлиял на геополитику. В частности, об этом свидетельствует то, что Джо Байден не приехал на "Рамштайн".

С одной стороны, без нефти придет конец России. А с другой – мир погрузится в глубокий системный экономический хаос, что приведет к увеличению вооруженных противостояний. В мире и так продолжается более 50 войн, а "закипать" будет еще больше.

Мир находится в точке цивилизационной бифуркации – старые системы "умножены на ноль". На это указывает визит диктатора Владимира Путина в Монголию и посещение генсека ООН Антониу Гутерреша саммита БРИКС в Казани, который наплевал на все возможные правила.

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"Мне до сих пор не понятно, почему украинцы не хотят трезветь и приходить к одному простому выводу: хотим выжить, строим украинский ЦАХАЛ. Вариантов нет. Я остаюсь горячим сторонником идеологии Бандеры, что нужно опираться на собственные силы. Это прописано в доктринальных документах того времени теми, кто боролся за нашу независимость", – резюмировал полковник запаса ВСУ.