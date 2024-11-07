Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, который состоялся сразу после его победы на президентских выборах в США, показывает, что обе стороны высоко ценят стратегическое партнерство между Украиной и Америкой. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
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Что известно о сотрудничестве Трампа с Зеленским
Он отметил, что тот факт, что лидеры двух стран пообщались уже в первый день после результатов выборов, свидетельствует о важности этого партнерства.
Обратите внимание! Тихий рассказал, что между Зеленским и Трампом установлена длительная и конструктивная связь, ориентированная на достижение конкретных результатов, и оба лидера намерены продолжать тесное сотрудничество.
Он также отметил, что Украина пользуется поддержкой обеих политических партий США, что создает дополнительные возможности для укрепления двусторонних отношений.
Мы поддерживаем тесный контакт с командой президента Трампа и людьми вокруг него и с обеими партиями, поэтому у нас также есть хорошие контакты с Республиканской партией. И это все обсуждается,
– добавил Тихий.
Представитель МИД считает, что мирное и справедливое решение ситуации в Украине будет отвечать лучшим интересам не только украинского народа, но и американской стороны.
Выборы в США 2024 – связь с Украиной
- Владимир Зеленский поздравил Трампа с его победой на выборах США. Он отметил, что ценит его приверженность к подходу "мир через силу".
- Украина поддерживает институциональные связи с обеими американскими партиями, Подоляк не ожидает, что Трамп согласится на условия России, которые бы угрожали Украине.