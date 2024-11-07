Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, который состоялся сразу после его победы на президентских выборах в США, показывает, что обе стороны высоко ценят стратегическое партнерство между Украиной и Америкой. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Что известно о сотрудничестве Трампа с Зеленским

Он отметил, что тот факт, что лидеры двух стран пообщались уже в первый день после результатов выборов, свидетельствует о важности этого партнерства.

Обратите внимание! Тихий рассказал, что между Зеленским и Трампом установлена длительная и конструктивная связь, ориентированная на достижение конкретных результатов, и оба лидера намерены продолжать тесное сотрудничество.

Он также отметил, что Украина пользуется поддержкой обеих политических партий США, что создает дополнительные возможности для укрепления двусторонних отношений.

Мы поддерживаем тесный контакт с командой президента Трампа и людьми вокруг него и с обеими партиями, поэтому у нас также есть хорошие контакты с Республиканской партией. И это все обсуждается,

– добавил Тихий.

Представитель МИД считает, что мирное и справедливое решение ситуации в Украине будет отвечать лучшим интересам не только украинского народа, но и американской стороны.

Выборы в США 2024 – связь с Украиной